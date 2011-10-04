〔国际油市〕布兰特原油跌穿101美元,因希腊违约忧虑升温及美元走坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月4日电---布兰特原油周二跌逾1美元至每桶101美元下方,受希腊违约忧虑升温和美元走坚拖累.
布兰特原油11月合约LCOc1在亚洲早盘跌至每桶100.51美元的盘中低位,下滑1.20美元,而且距离八周低位不远.
0042GMT时,美国原油期货CLc1下跌1.35美元至每桶76.26美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。