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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 08:58 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌穿101美元,因希腊违约忧虑升温及美元走坚

路透新加坡10月4日电---布兰特原油周二跌逾1美元至每桶101美元下方,受希腊违约忧虑升温和美元走坚拖累.

布兰特原油11月合约LCOc1在亚洲早盘跌至每桶100.51美元的盘中低位,下滑1.20美元,而且距离八周低位不远.

0042GMT时,美国原油期货CLc1下跌1.35美元至每桶76.26美元.

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