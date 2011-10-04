〔全球金市〕美国期金在亚洲市场涨1%,因对希腊违约疑虑升温

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月4日电---美国期金周二在亚洲市场升1%,因对希腊违约恐触发又一场全球衰退的疑虑升温,刺激避险性买盘.
0036GMT,美国期金GCcv1涨5.2美元至每盎司1,662.9美元,之前一度触及1,674.4美元高位.
现货金XAU=持稳于每盎司1,660.09美元,远低于9月触及的历史高位1,920美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。