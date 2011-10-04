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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 09:00 BJT

〔全球金市〕美国期金在亚洲市场涨1%,因对希腊违约疑虑升温

路透新加坡10月4日电---美国期金周二在亚洲市场升1%,因对希腊违约恐触发又一场全球衰退的疑虑升温,刺激避险性买盘.

0036GMT,美国期金GCcv1涨5.2美元至每盎司1,662.9美元,之前一度触及1,674.4美元高位.

现货金XAU=持稳于每盎司1,660.09美元,远低于9月触及的历史高位1,920美元.

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