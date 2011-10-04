版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 09:16 BJT

《外汇动态》澳元在避险情绪中下滑0.5%,韩元跌穿1,200附近的支撑位

0057GMT--澳元/美元AUD=D4下滑0.5%至0.9476美元的逾一年低位,因随着越来越多的迹象显示欧洲债务问题正向美国顶级银行蔓延,市场对全球经济的担忧加剧.

摩根士丹利和美国银行等美资银行业者的信用违约互换(CDS)成本已涨至2008年9月金融危机以来的最高水准.

尽管韩国当局干预汇市,韩元/美元KRW=仍下滑逾2%,跌穿了1,200附近的支撑位,同时韩国股市.KS11重挫6%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐