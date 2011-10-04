〔人民币汇率〕中国坚决反对美将汇率问题进一步升级,称严重干扰双方经贸关系

路透香港10月4日电---中国外交部及商务部与周二共同发表声明,坚决反对美国参议院程序性通过了"2011年货币汇率监督改革法案"立项预案.

外交部称,该项预案以所谓"货币失衡"为借口,将汇率问题进一步升级,采取保护主义措施,严重违背世贸组织(WTO)规则,严重干扰中美经贸关系,中方对此表示坚决反对.

而商务部则表示,美部分议员欲借人民币汇率议案,把其国内矛盾转嫁他国,既不公正,也违反国际通行规则,中方对此深表关切.

美国参议院周一就旨在施压中国令人民币升值的议案进行程序性投票,为围绕该议案进行辩论扫清了道路.国会议员认为,该议案将帮助创造就业;但批评人士称其可能引发贸易战.

超过60位参议院投票赞成就两党提出的2011年货币汇率监管改革法案进行辩论.该议案将允许美国政府向来自其认定汇率低估国家的商品徵收反补贴税.[ID:nCN2001317](完)