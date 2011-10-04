〔美国政经〕奥巴马就业法案料仅获得国会部分通过

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿10月3日电---由总统奥巴马推动、规模达4,470亿美元的创造就业计划周一实质上已然分崩离析,因一位共和党重量级议员称,众议院仅将通过该法案的部分内容.
当奥巴马持续敦促议员投票赞成该就业法案的同时,众议院共和党二号人物康托尔(Eric Cantor)称这将不会实现.
当被问到该法案是否无法获得完整通过时,康托尔称,"是的."
该法案在由民主党控制的参议院似乎也遭遇挫折,参议院两党的助手表示,如果本月末就此进行投票,该法案可能将无法通过.
周一事态的发展印证了数周以来许多分析师的看法,即在2012年国会和总统大选前美国政界过于分歧,以致于无法就降低9.1%的失业率的问题采行任何重大措施.
"此刻我认为华府功能严重失调,导致我们必须开始着重于所能取得的些微进展."康托尔谈到,"双方都想祭出重大且果敢的举措--问题是措施内容看来南辕北辙."
奥巴马称,在立法上他愿意考虑以化整为零的方式推进,而该项法案可能对其角逐连任十分关键.民意调查表明,就业和经济是选民们最关注的问题,而且许多美国人已对奥巴马在经济上的领导才能丧失信心.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。