〔美国政经〕奥巴马就业法案料仅获得国会部分通过

路透华盛顿10月3日电---由总统奥巴马推动、规模达4,470亿美元的创造就业计划周一实质上已然分崩离析,因一位共和党重量级议员称,众议院仅将通过该法案的部分内容.

当奥巴马持续敦促议员投票赞成该就业法案的同时,众议院共和党二号人物康托尔(Eric Cantor)称这将不会实现.

当被问到该法案是否无法获得完整通过时,康托尔称,"是的."

该法案在由民主党控制的参议院似乎也遭遇挫折,参议院两党的助手表示,如果本月末就此进行投票,该法案可能将无法通过.

周一事态的发展印证了数周以来许多分析师的看法,即在2012年国会和总统大选前美国政界过于分歧,以致于无法就降低9.1%的失业率的问题采行任何重大措施.

"此刻我认为华府功能严重失调,导致我们必须开始着重于所能取得的些微进展."康托尔谈到,"双方都想祭出重大且果敢的举措--问题是措施内容看来南辕北辙."

奥巴马称,在立法上他愿意考虑以化整为零的方式推进,而该项法案可能对其角逐连任十分关键.民意调查表明,就业和经济是选民们最关注的问题,而且许多美国人已对奥巴马在经济上的领导才能丧失信心.(完)