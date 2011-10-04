〔企业并购〕澳洲Sundance接受汉龙矿业提高後的16亿美元收购出价

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼10月4日电---澳洲Sundance Resources(SDL.AX)表示,已建议股东接受中国汉龙矿业提高後的16.5亿澳元(16亿美元)全现金收购报价.这将令汉龙矿业得以控制西非一个主要的铁矿石矿项目.
Sundance称,该交易将为公司提供所需的"大量"资金,用以建设Mbalam矿,以及保证每年初步向钢铁生产商直接发运3,500万吨铁矿石的配套港口与铁路线.
以此产量,跨越刚果共和国和喀麦隆两国边境的Mbalam矿的铁矿石生产能力将赶上英美资源集团(AAL.L).
但与淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)与必和必拓(BHP.AX)每年上亿吨的产量相比,Mbalam矿仍有不小差距.
汉龙矿业持有Sundance 18.6%的股权,为後者最大股东.据Sundance称,汉龙矿业已将收购出价从原先的每股0.50美元提升至0.57美元,以确保交易达成并获得董事会一致推荐.
该并购交易还需要得到澳洲、刚果共和国、喀麦隆与中国监管机构的批准.
Sundance周一已申请股票暂停交易,直至周三宣布关于汉龙矿业收购提议的通告.Sundance股价最新报0.43美元.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。