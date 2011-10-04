〔企业并购〕澳洲Sundance接受汉龙矿业提高後的16亿美元收购出价

路透悉尼10月4日电---澳洲Sundance Resources(SDL.AX)表示,已建议股东接受中国汉龙矿业提高後的16.5亿澳元(16亿美元)全现金收购报价.这将令汉龙矿业得以控制西非一个主要的铁矿石矿项目.

Sundance称,该交易将为公司提供所需的"大量"资金,用以建设Mbalam矿,以及保证每年初步向钢铁生产商直接发运3,500万吨铁矿石的配套港口与铁路线.

以此产量,跨越刚果共和国和喀麦隆两国边境的Mbalam矿的铁矿石生产能力将赶上英美资源集团(AAL.L).

但与淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)与必和必拓(BHP.AX)每年上亿吨的产量相比,Mbalam矿仍有不小差距.

汉龙矿业持有Sundance 18.6%的股权,为後者最大股东.据Sundance称,汉龙矿业已将收购出价从原先的每股0.50美元提升至0.57美元,以确保交易达成并获得董事会一致推荐.

该并购交易还需要得到澳洲、刚果共和国、喀麦隆与中国监管机构的批准.

Sundance周一已申请股票暂停交易,直至周三宣布关于汉龙矿业收购提议的通告.Sundance股价最新报0.43美元.(完)