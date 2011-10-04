《外汇动态》韩国投资信托公司等机构推升美元/韩元至14个月高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0119GMT--韩国投资信托公司、海外基金和当地银行间市场投机客推升美元兑韩元KRW=KFTC至14个月高位,外汇当局被发现在打压美元的升势.
美元兑韩元较周五国内收盘价上涨2.4%至1,206.2.韩国金融市场周一适逢假日休市.
美元兑韩圜一度最高升至1,208.2,为去年7月以来的最高位.
"所有人都在利用当局干预的机会逢低买进.今日美元兑韩元的涨幅可能会被限制在1,200附近,但明日料会升至更高的水准,"一位驻首尔的资深银行交易员称.
如果美元兑韩元收在1,205上方,对就有进一步上升的空间,可能升至1,220-1,225的阻力位,其中1,223为2010年5月至今年8月跌势的76.4%费波纳齐回档位.
不过,一些交易员预计,韩国当局可能会在当地尾盘时压低美元兑韩元,而且部分海外中长期投资大户基金可能正在卖出美元兑韩元.
一位驻首尔的欧系银行交易员表示,"我保留着数量较小的美元兑韩元空头仓位."(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。