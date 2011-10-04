《外汇动态》韩国投资信托公司等机构推升美元/韩元至14个月高位

0119GMT--韩国投资信托公司、海外基金和当地银行间市场投机客推升美元兑韩元KRW=KFTC至14个月高位,外汇当局被发现在打压美元的升势.

美元兑韩元较周五国内收盘价上涨2.4%至1,206.2.韩国金融市场周一适逢假日休市.

美元兑韩圜一度最高升至1,208.2,为去年7月以来的最高位.

"所有人都在利用当局干预的机会逢低买进.今日美元兑韩元的涨幅可能会被限制在1,200附近,但明日料会升至更高的水准,"一位驻首尔的资深银行交易员称.

如果美元兑韩元收在1,205上方,对就有进一步上升的空间,可能升至1,220-1,225的阻力位,其中1,223为2010年5月至今年8月跌势的76.4%费波纳齐回档位.

不过,一些交易员预计,韩国当局可能会在当地尾盘时压低美元兑韩元,而且部分海外中长期投资大户基金可能正在卖出美元兑韩元.

一位驻首尔的欧系银行交易员表示,"我保留着数量较小的美元兑韩元空头仓位."(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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