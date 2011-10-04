〔美国个股〕惠普完成收购英国软件公司Autonomy的交易,支付79%的溢价

路透10月3日电---惠普(HPQ.N)周一完成了对于英国软件公司AutonomyAUTN.L的120亿美元收购交易.这曾经是惠普执行长阿波泰克尔(Leo Apotheker)对于经营策略进行重大调整的核心内容,而其策略调整举动也最终导致阿波泰克尔在上个月丢掉CEO的职务.

惠普称,每股25.50英镑的现金收购价格已经被代表87.34%股权的Autonomy股东所接受,远远超过交易通过所需要的75%门槛.这个收购价相当于支付了79%的溢价,许多惠普股东都认为这个出价过高.

Autonomy是一家总部在英格兰剑桥的软件公司,开发的软件用于搜索那些与传统数据库内容不相容的非结构性数据,比如电子邮件、电话和tweets等.

阿波泰克尔曾在8月宣布了一系列令人出人意料的重大调整事宜,该笔收购交易就是其中之一.阿波泰克尔当时还决定关闭惠普的Palm Web OS平板电脑和智能电话业务,也拒绝出售或剥离个人电脑(PC)业务.

匆忙的举措宣布和收购Autonomy的高价格导致惠普股价大跌,也令阿波泰克尔的声望大受打击.(完)