〔美国个股〕惠普完成收购英国软件公司Autonomy的交易,支付79%的溢价

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月3日电---惠普(HPQ.N)周一完成了对于英国软件公司AutonomyAUTN.L的120亿美元收购交易.这曾经是惠普执行长阿波泰克尔(Leo Apotheker)对于经营策略进行重大调整的核心内容,而其策略调整举动也最终导致阿波泰克尔在上个月丢掉CEO的职务.
惠普称,每股25.50英镑的现金收购价格已经被代表87.34%股权的Autonomy股东所接受,远远超过交易通过所需要的75%门槛.这个收购价相当于支付了79%的溢价,许多惠普股东都认为这个出价过高.
Autonomy是一家总部在英格兰剑桥的软件公司,开发的软件用于搜索那些与传统数据库内容不相容的非结构性数据,比如电子邮件、电话和tweets等.
阿波泰克尔曾在8月宣布了一系列令人出人意料的重大调整事宜,该笔收购交易就是其中之一.阿波泰克尔当时还决定关闭惠普的Palm Web OS平板电脑和智能电话业务,也拒绝出售或剥离个人电脑(PC)业务.
匆忙的举措宣布和收购Autonomy的高价格导致惠普股价大跌,也令阿波泰克尔的声望大受打击.(完)
--编译 高琦; 审校 张明钧
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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