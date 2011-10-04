〔美国金融〕银行业可能因FHA拒绝赔偿而面临新的抵押贷款相关损失

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透10月3日电---根据FBR Capital Markets银行业分析师Paul Miller的报告,美国一项联邦房屋保险计划可能被迫拒绝银行业有关房屋贷款止赎损失的索赔要求,从而令银行业再背上135亿美元的抵押贷款相关损失.
分析师预估,在美国四大银行中,美国银行(BAC.N),摩根大通(JPM.N)和富国银行三家有可能损失最大.
联邦住宅管理局(FHA)负责为全部未偿还抵押贷款债务中的约10%提供保险.Miller的报告称,该机构面临财务和政治上的双重压力,有可能拒绝那些在过去几乎都是自动支付的索赔要求.
Miller写到,如果该机构提出银行业在提供抵押贷款服务的程序中存在差错,则这些银行可能蒙受最高达135亿美元的损失.或者FHA拒绝那些有问题贷款的索赔要求,则银行业损失可能达到115亿美元.Miller估计富国,美银和摩根大通的损失分别约为30亿,20亿和10亿美元.(完)
--编译 郑茵;审校 隋芬
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