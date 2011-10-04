《外汇动态》美元/坡元下滑,因干预谨慎情绪及欧元反弹引发获利卖压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0152GMT--美元兑坡元SGD=D3下滑,因对于新加坡金融管理局(MAS)可能卖出美元进行干预的谨慎情绪罩顶,以及欧元反弹,促使银行间市场投机客获利了结.
美元兑坡元下跌0.3%至1.3144,稍早一度升至1.3200,升穿了100周移动均线切入位1.3188.投资者预计MAS将把美元兑坡元压制在1.3200下方.
部分交易员称发现MAS的代理银行在1.3200卖出美元.该水准料为强劲阻力位,因美元兑坡元在过去24个小时中两次试图升穿该水准未果.
如果上攻该水准得手,下一道阻力位将在去年11月30日的高位1.3258,初步支撑区域在1.3125-1.3135.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。