《外汇动态》美元/坡元下滑,因干预谨慎情绪及欧元反弹引发获利卖压

0152GMT--美元兑坡元SGD=D3下滑,因对于新加坡金融管理局(MAS)可能卖出美元进行干预的谨慎情绪罩顶,以及欧元反弹,促使银行间市场投机客获利了结.

美元兑坡元下跌0.3%至1.3144,稍早一度升至1.3200,升穿了100周移动均线切入位1.3188.投资者预计MAS将把美元兑坡元压制在1.3200下方.

部分交易员称发现MAS的代理银行在1.3200卖出美元.该水准料为强劲阻力位,因美元兑坡元在过去24个小时中两次试图升穿该水准未果.

如果上攻该水准得手,下一道阻力位将在去年11月30日的高位1.3258,初步支撑区域在1.3125-1.3135.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]