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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 10:28 BJT

〔韩国金融〕韩国投资公司称,尚无计划增持美国银行股权

路透首尔10月4日电---管理着460亿美元的韩国主权财富基金--韩国投资公司(KIC)周二表示,尚无计划增持美国银行(BAC.N)的股权.该公司近期曾称其已将从美国银行获得的1.45亿美元股息中的大约一半用来增持该银行的股权.

"我们没有再投资(从美国银行所获股息的剩馀部分)的计划,"韩国投资公司的负责人告诉议员说.

据一位在国会听证会上质问KIC的议员,韩国投资公司2008年对美林投资20亿美元结果遭受13.5亿美元的损失.去年美林被美国银行收购.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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