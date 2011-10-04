〔韩国金融〕韩国投资公司称,尚无计划增持美国银行股权

路透首尔10月4日电---管理着460亿美元的韩国主权财富基金--韩国投资公司(KIC)周二表示,尚无计划增持美国银行(BAC.N)的股权.该公司近期曾称其已将从美国银行获得的1.45亿美元股息中的大约一半用来增持该银行的股权.