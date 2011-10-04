〔韩国金融〕韩国投资公司称,尚无计划增持美国银行股权

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔10月4日电---管理着460亿美元的韩国主权财富基金--韩国投资公司(KIC)周二表示,尚无计划增持美国银行(BAC.N)的股权.该公司近期曾称其已将从美国银行获得的1.45亿美元股息中的大约一半用来增持该银行的股权.
"我们没有再投资(从美国银行所获股息的剩馀部分)的计划,"韩国投资公司的负责人告诉议员说.
据一位在国会听证会上质问KIC的议员,韩国投资公司2008年对美林投资20亿美元结果遭受13.5亿美元的损失.去年美林被美国银行收购.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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