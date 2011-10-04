〔全球棉花〕2011/12年度产量料增,但美国产量恐低于政府预估--ICAC

* 美国棉花产量料不及美国农业部的预估--ICAC

* 全球产量将超过消费量,推动价格下滑

* 2010/11年度是几十年来棉花价格最为动荡的时期

路透华盛顿10月3日电---国际棉花咨询委员会(ICAC)周一称,2011/12年度全球棉花产量应会增加,令前一年度极为振荡的价格走势有所缓和;不过美国的棉花产量将低于政府预估.

ICAC称,有关美国德州棉花欠收的报告,以及关于美国作物保险理赔情况的调查表明,2011/12年度棉花单产将低于美国农业部(USDA)的预估.

ICAC称,2011/12年度美国棉花产量将为340万吨,较USDA在9月作出的估计低20万吨.

该组织表示,全球棉花产量将达到2,660万吨,推动年末库存从900万吨增至1,090万吨.

上一年度全球棉花库存吃紧与政府干预导致棉花价格呈现几十年来最为波动的走势.ICAC指出,棉花是国际货币基金组织(IMF)2010年追踪的53种大宗商品中,价格波动最剧烈的品种.

ICAC表示,2011/12年度棉花消费量增长料将慢于产量增幅,从2010/11年度的2,440万吨增至2,470万吨,而价格料将趋稳.

全球棉花供给

09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12

(百万吨) (百万包)

产出 22.2 24.9 26.6 102 114 122

消费 25.3 24.4 24.7 116 112 114

出口 7.8 7.7 8.1 36 35 37

期末库存 8.6 9.0 10.9 40 41 50 (完)