〔美国政经〕奥巴马将美国与韩国等的自贸协定提交国会,可望下周通过

路透华盛顿10月3日电---美国总统奥巴马周一正式向国会提交该国与韩国、哥伦比亚和巴拿马之间的自由贸易协定,似乎即将打破多年来的僵局.

"我今日向国会递交的这几份贸易协定,将帮助美国企业在韩国、哥伦比亚和巴拿马销售产品,并有力促进美国的出口."奥巴马在声明中指出.

"我们为了强化这些协议,以为美国的工人和企业争取最大利益而努力工作.我呼吁国会尽快批准."奥巴马称.

美国众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)称,他预期众议院将在下周通过这些协议.

奥巴马声称,这些贸易协定是他重振美国迟滞的经济复苏,并创造新就业机会的努力的关键组成部分.而这些努力对于提高奥巴马在2012年成功连任的希望至关重要.

这些协定预计每年将增加美国出口额约130亿美元,政府估计由此可创造数以万计的工作机会.

"三份协定被提交後,将成为众议院的最优先任务.我们将很快开始必要程序审查这些议案,希望能连续进行投票,与贸易调整协助计划的立法投票先後进行."众议院议长贝纳(John Boehner)表示.(完)