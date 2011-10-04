〔美国政经〕奥巴马将美国与韩国等的自贸协定提交国会,可望下周通过

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透华盛顿10月3日电---美国总统奥巴马周一正式向国会提交该国与韩国、哥伦比亚和巴拿马之间的自由贸易协定,似乎即将打破多年来的僵局.
"我今日向国会递交的这几份贸易协定,将帮助美国企业在韩国、哥伦比亚和巴拿马销售产品,并有力促进美国的出口."奥巴马在声明中指出.
"我们为了强化这些协议,以为美国的工人和企业争取最大利益而努力工作.我呼吁国会尽快批准."奥巴马称.
美国众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)称,他预期众议院将在下周通过这些协议.
奥巴马声称,这些贸易协定是他重振美国迟滞的经济复苏,并创造新就业机会的努力的关键组成部分.而这些努力对于提高奥巴马在2012年成功连任的希望至关重要.
这些协定预计每年将增加美国出口额约130亿美元,政府估计由此可创造数以万计的工作机会.
"三份协定被提交後,将成为众议院的最优先任务.我们将很快开始必要程序审查这些议案,希望能连续进行投票,与贸易调整协助计划的立法投票先後进行."众议院议长贝纳(John Boehner)表示.(完)
--编译 徐文焰;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。