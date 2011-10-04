〔欧洲金融〕摩根大通称,欧盟银行业或最多有近2,300亿欧元资金缺口

路透10月3日电---摩根大通证券表示,在"压力事件"的情景中,欧洲银行可能整体面临近2,300亿欧元的行业资金缺口,欧盟(EU)各国政府或许可以通过注资来缓解银行业的融资危机.

摩根大通证券称,若是欧洲出现温和衰退,那麽欧盟的银行业者料将应对约1,780亿欧元的资金缺口.但是如果是在压力情景下,比如平均贷款损失拨备数额翻番以及贷款呈现负增长等情况,那麽资金缺口会扩大到2,270亿欧元.

分析师Kian Abouhossein在客户报告中指出,"我们相信欧洲的'不良资产救助计画(TARP)'将成为开启融资市场渠道的最直接手段,有必要在2012年前出台一个解决方案,因为有近5,000亿欧元的债务面临再融资需求."

欧洲决策者正在商讨是否可能仿照美国的TARP模式,透过欧洲央行(ECB)和欧洲金融稳定机构(EFSF)也建立一个救援机制.

摩根大通证券表示,在压力情景下资本金缺口最高的银行料有如下数家--意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)、德意志银行(DBKGn.DE)、Lloyds(LLOY.L)、法国兴业银行(SOGN.PA)和巴克莱(BARC.L),每家都将面临超过70亿欧元的缺口.(完)