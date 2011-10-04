《外汇专栏》作多美元/日圆,就有可能成为下半财年的赢家

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 郑茵

路透伦敦10月3日电---美元/日圆JPY=上涨可能是日本财政年度下半年带给人们的惊喜,初步目标位将是100日移动均线(目前切入位在78.70日圆).

已经有市场传言称,杠杆交易账户考虑买进78.50日圆上方的一周和两周期美元/日圆看涨期权.

看空日圆的一个原因也许是,日本财年下半年开始之际,日本出口商的日圆需求减少.

10月初的时候,日本出口商可能会忙于期末报告和开会确定预算汇率.

而等到预算汇率取得认可,也许是在10月底,日本出口商就会限制日圆的购买,只要能满足业务上的最低需求即可,这样的想法才合理.

而且,鉴于全球经济脆弱,日本可能发现其出口需求减少,因而就没必要进行太多的对冲操作了.

日本9月经季节调整後的Markit/JMMA制造业采购经理人指数(PMI)降至49.3,8月为51.9.

该指数为4月以来首次降至50这一扩张与萎缩的分水岭下方.

美元/日圆的升值对日本的外贸部门来讲当然是好消息.

日本当局在8月4日花费4.5万亿日圆试图打压日圆,不过虽然美元/日圆的下跌走势陷于停滞,但此後却一直维持在76-77日圆区间内,仍接近75.94日圆的纪录低点.

也许是希望自己的决定能获得更广泛市场的响应,日本财务大臣安住淳选择在周五宣布,政府将增加汇市干预基金15万亿(兆)日圆,以便在需要再度干预市场遏制投机资金推高日圆时有更大的操作空间.[ID:nCN1997815]

这样一来,实际上政府可用于干预的资金达到了创纪录的46万亿日圆.

选择在日本下半财年开始前夕宣布这一决定,可能是有意而为,旨在为下一阶段的行动树立标杆.

日本财务省财务官中尾武彦进一步强化了这一讯息,他在周一表示,当前的汇率水平并未反映基本面因素,市场没有理由将日圆看成避险货币.

**积极投资海外**

过去一个季度日本股市.N225大幅下挫,日圆汇率也保持强势,许多人或许认为日本大型投资机构会不愿进行新的海外投资.

但投资机构总要取得回报,而海外投资也许是不容忽视的组成部分.

美元/日圆相对稳定也许可以促进对海外的投资.美元/日圆跌势看似趋平,这本身就给投资海外提供了动力.

美元/日元汇率稳定在略高于纪录低点的水准时,日本买家的日圆购买力大增.

如果美元/日圆不再往下,那也许就只能往上了.(完)