《外汇动态》欧元兑美元从超卖区域反弹

0236GMT---欧元兑美元EUR=小涨0.3%至1.3206,技术指标显示,昨日大量抛盘将欧元推至超卖区域.欧元的相对强弱指标(RSI)盘旋于28.02,已进入30的超卖门槛,这是不到一个月内第三次降到30以下.

欧元在昨日和今日稍早跌破波林格区间後,已略微反弹回区间以内,但这并未使多头释然,因为从周线图看,欧元较难明确重返一目均衡云区底部之上,该底部目前位于1.3199.(完)