《Hudson专栏》工业金属短期前景疲软,中长期取决于经济政策因素

(本文作者是标准人寿投资(Standard Life Investments)全球主题策略师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Frances Hudson; 编译 丁琦

路透伦敦10月3日电---分析师和矿业公司对工业商品的市场前景已有大致共识:短期需求疲弱,但中长期前景较乐观.在这样的背景下,供应限制因素较少被谈及.

不过或许也很容易得出另一个结论,即短期前景同样不佳,但中期需求也将受限,因债务和赤字的去杠杆化过程不断推进,且欧盟和美国试图整顿自身财务状况.

经济放缓自然导致了需求疲弱,而日本3月11日地震和海啸引发的破坏,更是加剧了对需求的冲击.

需求是否会稳步回暖,进度如何,这要取决于几个主要经济体的政策决定.由于很多方面有赖于政治和政策因素,很难预测具体时间.

若中国决定通过政策刺激增长,将带来帮助,而美国若推出进一步量化宽松措施,也应会提振大宗商品及其他风险资产.

从根本上说,需求增长显然应来自自然灾害之後的基础设施开支增加.

此外,中国的部分快速建设项目暴露技术问题,也意味着这些项目将需要加固重建,从而需要更多工业金属.

根据巴克莱资本统计,中国工业金属消费占全球消费的比例已从2005年的23%升至当前的42%左右.

不过,对中国而言,难以弄清有多少工业金属是用于库存储备而不是消费,这些金属包括铝、铜、铅、镍和锌等.

2011年中国的铜净进口已减少逾三分之一,暗示中国在重建库存方面还是用了些策略的,即逢低买进,并在价格高企时回收再生.

铜价的短期前景取决于对希腊和欧元区形势,以及中国融资压力的看法,但中国扩大保障性住房建设的计划应会支持较长期的需求.

刚果民主共和国、印度和墨西哥的精炼铜新增供应,以及蒙古、刚果共和国和赞比亚的新铜矿供应,应能在中期内平衡市场.

对于发达经济体而言,经济持续复苏的前景似乎渐行渐远,大选期临近,将妨碍部分基础设施计划的进展,从而导致一系列金属的需求走软.

**其他影响变数**

从供应限制和库存状况来看,工业金属价格已变得愈发失去理性.

一段时期以来,铝和镍的供应一直充足,这使人不禁要问,为什麽它们的价格直到最近才随其他商品一同下跌.

可能的理由包括:市场交易价格脱离基本面,或者是库存并不真实,因为在金融信贷受限于政策的环境下,这些库存被用于抵押,因而无法实现商业用途.

税赋增加也可能成为拖累基本金属供应的因素.截止2010年底,有十几个国家对矿业活动施加了特别税.征税的范围和力度都在上升.

澳洲推出了碳税,智利和秘鲁对矿商营业利润的赋税则被用于补充福利开支.

工业金属的成交看起来还不错,但大部分交易属于投机,而非商业性质,有可能骤然出现逆转.

投机性持仓数据和不同商品之间的价格变化关系就说明了这点.

投机客持仓已由近期的极端水平趋缓,但仍在做多大宗商品,对美元的持仓从偏空转变为中性.

各种商品表现的关联度上升,受到市场以大宗商品对冲金融风险的整体投资兴趣推动.

特别要提到的一方面,是通过上市交易基金(ETF)进行的指数化投资.Absolute Strategy Research的长期统计表明,在ETF投资的影响下,过去三年间,三个月期各大宗商品走势的关联度已从0.34升至0.48.较短期内,铜与其他商品的关联度更是达到0.55.所有这些,都使得大宗商品市场愈发错综复杂.(完)