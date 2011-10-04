〔日本股市〕早盘触及六个半月低点且收挫1.6%,风险资产遭抛售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月4日电---日本股市日经指数周二早盘跌至六个半月低点,因大宗商品挫跌打压交易商类股;金融板块亦承压,由于市场担忧欧元区债务危机正在蔓延.
布兰特原油下跌逾1美元,铜价大跌,投资者避险情绪升温导致美元走强.
"整个地区都在抛售风险资产,日本股市也陷于这波抛售之中,"大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。