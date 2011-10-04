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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 11:00 BJT

〔日本股市〕早盘触及六个半月低点且收挫1.6%,风险资产遭抛售

路透东京10月4日电---日本股市日经指数周二早盘跌至六个半月低点,因大宗商品挫跌打压交易商类股;金融板块亦承压,由于市场担忧欧元区债务危机正在蔓延.

布兰特原油下跌逾1美元,铜价大跌,投资者避险情绪升温导致美元走强.

"整个地区都在抛售风险资产,日本股市也陷于这波抛售之中,"大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏表示.

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