〔全球金属〕若经济恶化,铜价或跌至每吨5,000美元--INTL FCStone

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦10月3日电---大宗商品经纪商INTL FCStone认为,如果全球经济遭受进一步的冲击,铜价可能跌至每吨5,000美元,并且高波动性可能成为市场的一个长期特征.
"如果市场再遭遇一次破坏,比如希腊真的发生违约,或另一个国家宣告不能付款,这将会导致第二波冲击,"INTL FCStone(INTL.O)的欧洲销售总监Malcolm Freeman表示.
"如果坏消息接连不断,并导致一起黑天鹅事件,我认为铜价完全有可能跌至每吨5,000或,5,500美元."
周一铜价跌至2010年7月以来最低水平,之前希腊承认可能无法达到减赤目标.铜价最低报每吨6,635美元,较2月时触及的每吨10,190美元纪录高点下跌逾30%.
Freeman称,西方国家经济放缓也有可能影响中国对原材料的需求.
Freeman表示投资者需要习惯市场多变,波动性将成为金属市场的一个特点,市场也将涌现更多的投资基金和算法交易活动.
当问及是否有可能一家中资机构会申请成为伦敦金属交易所(LME)的结算会员时,Freeman称这是很自然的事情.
"如果中国有一两家主要银行申请成为LME的结算会员,我认为这很合理.他们迟迟没有申请才令我感到意外,"他表示.(完)
--编译 李春喜;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。