《热点透视》英国政府有心扶持经济增长,但方法错误

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 白云

路透伦敦10月3日电---英国财政大臣奥斯本(George Osborne)现在有点犯糊涂了.英国有庞大的赤字需要削减.但就连财政大臣的好友们都指望他采取措施扶助经济增长.奥斯本已然决定,内容为财政撙节的A计划不得修改.所以他越俎代庖,提出"货币政策行动主义"和"信贷宽松"的说法,而这本该是英国央行份内的事情.不过奥斯本可以通过财政手段做一些帮助经济的事情,同时不必让撙节措施打折扣.

奥斯本面临的问题确实尴尬.就像他承认的那样,英国财政赤字比希腊或其它欧元区经济体更加严重.但欧元区危机令英国出现经济衰退的风险加大,所以政策或许也需要相应做些改变.不幸的是,奥斯本寻求的改变是错误的.

他曾表示,如果英国央行希望采取更多量化宽松措施,他会赞同.事实上,犯不着要他的首肯:决定是否有必要采取更多量化宽松是央行的份内职责.由于通胀可能进一步上升,英国公债收益率(殖利率)已经处于极低水准,且恐怕不会继续走跌,在这样的背景下做出决策实属不易.奥斯本最好还是充分尊重英国央行的独立性.

但奥斯本反倒在货币政策问题上更进一步,提出"信贷宽松".这是美联储主席贝南克提及量化宽松政策时爱用的术语.从奥斯本口中也蹦出这个词实在令人觉得遗憾.奥斯本的言论有些含糊不清,但他似乎想用财政部资金购买公司债,以提高中小企业能获得的资金供应.英国财政部究竟会如何评估这类购债措施的风险尚不清楚.而且这项计划的推行还需时日.看来目前没有快速推动英国经济增长的办法.

那奥斯本该怎麽办?减税倒是能与撙节计划相得益彰的措施,因为减税让减支显得更有必要.财政政策也可以进行小幅调整.但奥斯本必须将精力集中在财政政策上,而不是货币政策,如果他真想帮助英国经济的话.(完)