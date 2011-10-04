〔全球金属〕中国经济增长不足以一己之力撑起金属市场--CRU

路透伦敦10月3日电---金属咨询机构CRU周一称,全球最大铜消费国中国经济成长前景依然稳健但增速降低,不能像大约三年前那样以一己之力提振大宗商品市场.

CRU有色金属部门经理Paul Robinson在伦敦金属交易所(LME)周研讨会上表示,中国不会像过去那样收储铜库存.

金属市场原本一直预期中国在耗尽基本金属、特别是铜之後,会回归市场,但汽车和房屋市场放缓料限制金属需求.Robinson说,中国政府的货币紧缩措施也对短期前景有影响.

"我们认为,中国不能像2008年那样进入大宗商品市场并支撑市场复苏...(中国)整体情况良好,但不是极好...中国经济增速维持稳健,但有所减慢,"Robinson说

"预计中国不会像2008和2009年那样收储铜库存,"他说,指因中国收储推高了铜价,最终导致中国买家为原材料付出更高价格.

他还指出,消费增长前景最好的基本金属是铝,然後依次是镍、锌、铜、铅,最後是锡.(完)