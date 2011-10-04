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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 12:10 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:跌落稍早高位,因亚股跌势暂缓

IFR悉尼10月4日电--美元兑日圆以外亚洲货币交投于远低于稍早高位的水准,因主要货币对出现一些获利了结,其中澳元兑美元自低位上涨50个跳动点.

同时,亚洲股市全线仅温和下跌亦扶助亚币走升,据传政府基金的买盘助力台湾股市回升至平盘水平.

香港股市的跌势暂歇,恒生指数仅略微下跌0.3%.今日表现落後的韩国股市在昨日因假日休市後今日补跌4.7%.

美国股指期货上扬0.4%,因此这些迹象显示,股市在周五和周一大幅下滑後可能会暂时止跌.

主要货币对的走势好坏不一,欧元兑美元奋力挣扎欲保持在1.3200上方,市场继续忧心于欧元兑日圆位于100的选择权,76.00下方挂有大量美元兑日圆的停止单.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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