《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:跌落稍早高位,因亚股跌势暂缓

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼10月4日电--美元兑日圆以外亚洲货币交投于远低于稍早高位的水准,因主要货币对出现一些获利了结,其中澳元兑美元自低位上涨50个跳动点.
同时,亚洲股市全线仅温和下跌亦扶助亚币走升,据传政府基金的买盘助力台湾股市回升至平盘水平.
香港股市的跌势暂歇,恒生指数仅略微下跌0.3%.今日表现落後的韩国股市在昨日因假日休市後今日补跌4.7%.
美国股指期货上扬0.4%,因此这些迹象显示,股市在周五和周一大幅下滑後可能会暂时止跌.
主要货币对的走势好坏不一,欧元兑美元奋力挣扎欲保持在1.3200上方,市场继续忧心于欧元兑日圆位于100的选择权,76.00下方挂有大量美元兑日圆的停止单.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。