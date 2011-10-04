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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 11:59 BJT

〔东京汇市〕澳元/美元创一年新低,此前澳央行发布谨慎的会後声明

路透东京10月4日电---澳元周二跌至一年新低,此前澳洲央行称通胀前景改善将增加支持需求的政策空间,引燃外界对央行今年稍後将降息的预期.

澳元兑美元AUD=D4一度跌至低点0.9454美元,为逾一年来最低.澳元兑日圆跌至低点72.51,创去年5月以来最低.(完)

--编译 孙茉莉;审校 隋芬

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