《全球市场》全球股市挫至15个月低点,因希腊债务违约担忧加剧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* MSCI日本外亚太股指跌1.7%,日股日经指数创逾六个月低点
* 希腊担忧拉抬金价上扬1%,打击铜价下挫4%
* 日圆从避险情绪中受益
* CDS大幅走阔
路透东京10月4日电---全球股市周二跌至15个月低位,亚洲股市处于16个月低点附近,因希腊避免违约的能力愈发令人质疑,引燃全球金融动荡与衰退担忧,促使投资者规避风险资产.
对银行业的欧元区主权债敞口的担忧,以及各类资产价值全线重挫,导致信用违约互换(CDS)大幅走阔.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。