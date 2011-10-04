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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 11:51 BJT

《全球市场》全球股市挫至15个月低点,因希腊债务违约担忧加剧

* MSCI日本外亚太股指跌1.7%,日股日经指数创逾六个月低点

* 希腊担忧拉抬金价上扬1%,打击铜价下挫4%

* 日圆从避险情绪中受益

* CDS大幅走阔

路透东京10月4日电---全球股市周二跌至15个月低位,亚洲股市处于16个月低点附近,因希腊避免违约的能力愈发令人质疑,引燃全球金融动荡与衰退担忧,促使投资者规避风险资产.

对银行业的欧元区主权债敞口的担忧,以及各类资产价值全线重挫,导致信用违约互换(CDS)大幅走阔.

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