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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 11:55 BJT

〔东京汇市〕美元处于九个月高位附近,欧债担忧主宰市场

* 希腊债务违约疑虑打击风险胃纳及银行股

* 全球经济增长担忧令大宗商品货币承压

* 日圆及美元最为受惠,交易商出脱欧元及商品货币

* 澳洲央行维持利率不变

路透东京10月4日电---美元指数.DXY周二受到支撑,持于九个月高位附近,对欧债危机恐严重损害全球经济的担忧,主宰了整个市场.

欧元周二稍早触及九个月低点,之後仅小幅反弹.澳元下滑至一年低位,因市场人士继续从股市、铜与其他增长相关资产中撤资.

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