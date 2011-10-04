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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 12:23 BJT

《外汇动态》澳元/美元触及一年低点,未来几日技术图中或出现死叉

0406GMT---澳元/美元跌至一年低点,此前澳洲央行称,通胀前景改善将提升政府出台政策支持需求的空间,令市场预期央行在今年稍晚可能降息.

澳元/美元AUD=D4最低跌至0.9454美元的逾一年低位,一度跌破0.9478美元--2010年8月25日低点0.8770至2010年11月5日高位1.0183的50%回档支撑水准.

澳元55日移动均值1.0413正在快速接近其200日移动均值1.0384,可能在未来数日形成死叉.这也是一个重要的空头讯号.

澳元/日圆AUDJPY=R最低跌至72.51日圆,为去年5月以来低点.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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