〔美国个股〕雅虎与美国广播公司达成网站新闻合作协议

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月3日电---雅虎(YHOO.O)与美国广播公司(ABC)达成协议,将在雅虎网站使用ABC的新闻,且二者将共同制作新闻项目及销售网页广告.
这一结盟正值雅虎董事会为前执行长Carol Bartz寻找继任者,并考虑将公司出售.雅虎一直面临持续丧失市场份额且地位下滑的局面.
中国商务网站阿里巴巴的创始人与CEO马云上周表示,他有兴趣购买雅虎.雅虎所持的阿里巴巴43%股权被视作该公司最有价值的资产之一.
迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)旗下ABC News的自身网站仍将继续运营.ABC与雅虎最早曾在2000年达成节目协议.
雅虎表示,与ABC的合作不会影响其与美联社及汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)等其他媒体机构的协议.
公司高层拒绝详细透露更多双方合作的财务细节.(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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