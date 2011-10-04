〔美国个股〕雅虎与美国广播公司达成网站新闻合作协议

路透10月3日电---雅虎(YHOO.O)与美国广播公司(ABC)达成协议,将在雅虎网站使用ABC的新闻,且二者将共同制作新闻项目及销售网页广告.

这一结盟正值雅虎董事会为前执行长Carol Bartz寻找继任者,并考虑将公司出售.雅虎一直面临持续丧失市场份额且地位下滑的局面.

中国商务网站阿里巴巴的创始人与CEO马云上周表示,他有兴趣购买雅虎.雅虎所持的阿里巴巴43%股权被视作该公司最有价值的资产之一.

迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)旗下ABC News的自身网站仍将继续运营.ABC与雅虎最早曾在2000年达成节目协议.

雅虎表示,与ABC的合作不会影响其与美联社及汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)等其他媒体机构的协议.

公司高层拒绝详细透露更多双方合作的财务细节.(完)