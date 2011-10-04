《综述》澳洲央行维持利率不变,但表态或开启降息大门

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 澳洲央行称若通胀温和,或有放宽政策的空间
* 澳洲央行将在下次会议上评估10月26日公布的第三季通胀数据
* 短期内经济不大可能如预期般强劲
路透悉尼10月4日电---澳州央行周二称,若未来通胀数据温和,或有实施刺激政策的空间,从而开启了降息的大门,该央行最早或在下个月做出这样的决定.
澳洲央行称,核心通胀率最近下修,加之失业增加以及全球市场动盪,意味着物价压力可能不像最初预想的那麽危险.澳央行的这番言论有些出乎意料.
"通胀前景好转,将增加在必要情况下通过货币政策来促进需求的空间,"澳洲央行总裁史蒂文斯在简短声明中称.之前澳洲央行在月度会议上维持利率在4.75%不变.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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