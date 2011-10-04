《综述》澳洲央行维持利率不变,但表态或开启降息大门

* 澳洲央行称若通胀温和,或有放宽政策的空间

* 澳洲央行将在下次会议上评估10月26日公布的第三季通胀数据

* 短期内经济不大可能如预期般强劲

路透悉尼10月4日电---澳州央行周二称,若未来通胀数据温和,或有实施刺激政策的空间,从而开启了降息的大门,该央行最早或在下个月做出这样的决定.

澳洲央行称,核心通胀率最近下修,加之失业增加以及全球市场动盪,意味着物价压力可能不像最初预想的那麽危险.澳央行的这番言论有些出乎意料.