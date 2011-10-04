《外汇动态》台湾央行卖出美元/台币,守护100周移动均线--交易员

0410GMT--交易员发现台湾央行在卖出美元/台币TWD=TP,特别是在100周移动均线附近的30.70水准.外资持续抛售台股,已推升美元/台币至10个月高点.

美元/台币上涨0.3%至30.664,一度触及去年12月以来的高点30.722,在100周移动均线切入位30.728下方.

台北的交易员预计,美元/台币日内将在30.60-30.70之间波动.台湾央行干预之际,韩国等其他亚洲央行也在抛出美元.

周一外资净卖出131亿台币(4.285亿美元)台股.(完)

--编译 李春喜;审校 隋芬

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