《企业看点》--10月4日财务活动报导摘要

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月4日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 印度时报(Times of India)周二报导,印度零售商Reliance Retail正在与国际冷冻食品零售商DQ冰雪皇后(Dairy Queen)洽谈在印度建立合资公司事宜.DQ冰雪皇后为巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(BRKa.N)拥有.[ID:nL3E7L40G6]
* 捷克电视台CT24报导,奥地利油气集团OMV(OMVV.VI)正考虑出售在东欧一些国家拥有的炼厂和加油站,所得资金将投资于更加赚钱的天然气生产部门.[ID:nL5E7L31YE](完)
--编译 郑茵;审校 张明钧
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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