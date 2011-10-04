《企业看点》--10月4日财务活动报导摘要

路透10月4日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 印度时报(Times of India)周二报导,印度零售商Reliance Retail正在与国际冷冻食品零售商DQ冰雪皇后(Dairy Queen)洽谈在印度建立合资公司事宜.DQ冰雪皇后为巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(BRKa.N)拥有.[ID:nL3E7L40G6]

* 捷克电视台CT24报导,奥地利油气集团OMV(OMVV.VI)正考虑出售在东欧一些国家拥有的炼厂和加油站,所得资金将投资于更加赚钱的天然气生产部门.[ID:nL5E7L31YE](完)