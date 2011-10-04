〔表格〕欧元区8月PPI较前月下降0.1%,较上年同期上升5.9%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布鲁塞尔10月4日电---欧盟统计局周二公布,欧元区8月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%,较上年同期上升5.9%(路透调查预估分别为下降0.2%和上升5.8%).
以下为具体数据(变动百分比,%):
路透调查
11年8月 预估中值 11年7月 11年6月
全部产业 月率 -0.1 -0.2 0.5 0.0
(不计入建筑业) 年率 5.9 5.8 6.1 5.9
半成品 月率 0.0 0.0 0.0
年率 5.7 6.1 6.3
能源 月率 -0.7 1.5 -0.3
年率 11.5 11.9 10.7
资本财 月率 0.2 0.1 0.3
年率 1.6 1.6 1.4
耐用消费品 月率 0.2 0.1 0.0
年率 2.0 1.9 1.8
非耐用消费品 月率 0.2 0.1 0.1
年率 3.5 3.5 3.7
* 接受路透访问的20位分析师预估区间:-0.3-0.4
**接受路透访问的19位分析师预估区间: 5.7-6.1
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--编译 隋芬;审校 王洋
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