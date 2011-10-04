〔东京汇市〕美元在九个月高位附近受到支撑,欧债忧虑主宰市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 希腊债务违约疑虑打击风险胃纳及银行信贷
* 全球经济增长担忧令大宗商品货币承压
* 日圆及美元最为受惠,交易商出脱欧元及商品货币
* 澳元扩大跌幅,此前澳洲央行释出可能降息的信号
路透东京10月4日电---美元指数.DXY周二在九个月高位附近受到支撑,对欧债危机恐严重损害全球经济的担忧,主宰了整个市场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。