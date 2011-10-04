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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 14:02 BJT

〔东京汇市〕美元在九个月高位附近受到支撑,欧债忧虑主宰市场

* 希腊债务违约疑虑打击风险胃纳及银行信贷

* 全球经济增长担忧令大宗商品货币承压

* 日圆及美元最为受惠,交易商出脱欧元及商品货币

* 澳元扩大跌幅,此前澳洲央行释出可能降息的信号

路透东京10月4日电---美元指数.DXY周二在九个月高位附近受到支撑,对欧债危机恐严重损害全球经济的担忧,主宰了整个市场.

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