〔汽车产业〕现代汽车和起亚汽车9月汽车销售均呈两位数增长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月4日电---现代汽车(005380.KS)及其子公司起亚汽车(000270.KS)9月汽车销售均呈两位数增长,因在美国和中国等主要市场强劲成长.
韩国双雄预计将超过此前设定的今年销售目标,但制造产能有限,全球经济危机及竞争加剧可能将不利增长.
9月现代汽车全球销售较上年同期增长14%,起亚汽车则增长16%.
9月现代汽车和起亚汽车在美国销售均呈两位数增长,表现优于美国整体市场,但它们的综合销售和市场份额较前月下降.
这两家汽车公司9月在中国的销售创下纪录高位,受现代汽车索纳塔(Sonata)中型轿车和起亚汽车K2 (Rio)微型汽车销售旺盛带动.
截至0535GMT,现代汽车和起亚汽车股价双双下跌3.8%,表现略优于整体大盘4.2%的跌幅.(完)
--编译 于春红;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。