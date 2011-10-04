〔汽车产业〕现代汽车和起亚汽车9月汽车销售均呈两位数增长

路透首尔10月4日电---现代汽车(005380.KS)及其子公司起亚汽车(000270.KS)9月汽车销售均呈两位数增长,因在美国和中国等主要市场强劲成长.

韩国双雄预计将超过此前设定的今年销售目标,但制造产能有限,全球经济危机及竞争加剧可能将不利增长.

9月现代汽车全球销售较上年同期增长14%,起亚汽车则增长16%.

9月现代汽车和起亚汽车在美国销售均呈两位数增长,表现优于美国整体市场,但它们的综合销售和市场份额较前月下降.

这两家汽车公司9月在中国的销售创下纪录高位,受现代汽车索纳塔(Sonata)中型轿车和起亚汽车K2 (Rio)微型汽车销售旺盛带动.

截至0535GMT,现代汽车和起亚汽车股价双双下跌3.8%,表现略优于整体大盘4.2%的跌幅.(完)