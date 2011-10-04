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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 14:20 BJT

〔日本股市〕连续第三个交易日收低,跌幅1.1%受外资抛售大盘股影响

路透东京10月4日电---日本股市日经指数周二收跌,但摆脱其日内低点,因外资继续抛售大盘股,金融和贸易商类股跌幅居前.

日经指数.N225连续第三个交易日收跌,跌幅1.1%至8,456.12点,盘中一度跌至8,359.24点.不过日股仍然在3月15日地震後创下的日内低点8,227点上方.东证股价指数.TOPX亦收跌1.5%,至736.18点.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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