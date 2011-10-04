〔日本股市〕连续第三个交易日收低,跌幅1.1%受外资抛售大盘股影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月4日电---日本股市日经指数周二收跌,但摆脱其日内低点,因外资继续抛售大盘股,金融和贸易商类股跌幅居前.
日经指数.N225连续第三个交易日收跌,跌幅1.1%至8,456.12点,盘中一度跌至8,359.24点.不过日股仍然在3月15日地震後创下的日内低点8,227点上方.东证股价指数.TOPX亦收跌1.5%,至736.18点.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。