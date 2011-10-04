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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 14:38 BJT

〔全球金市〕现货金上涨1%,因希腊债务忧虑推低股市

路透新加坡10月4日电---现货金XAU=周二跳涨1%,至1,674.50美元,对于希腊可能违约的疑虑升高令股市下挫.

全球股市跌至15个月低位,亚洲股市接近16个月低点,因对于希腊能否避免违约的疑虑升高,令投资人寻求避险.(完)

--编译 张若琪;审校 龚芳

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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