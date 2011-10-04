〔欧元债市〕德债期货劲扬,因希腊债务担忧升温

路透伦敦10月4日电---德国公债期货周二开高,延续上日涨势,因欧元区财长会议未能在达成希腊债务危机可持续解决方案上取得明显进展,令近期发生希腊债务违约的担忧升温.

欧元区财长在卢森堡会议後同意,希腊可等到11月中才取得其下一笔救援资金.[ID:nCN2001431]