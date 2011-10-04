《外汇动态》欧洲开盘:欧元低位徘徊,受希腊债务和银行业担忧打压

0639GMT---欧元兑美元EUR=升0.3%至1.3210美元,但仍在九个月低位1.3163附近徘徊,因希腊债务违约的可能性大增,引发更多投资者出脱欧元等风险资产.

欧元/日圆EURJPY=R在跌至10年低位100.77日圆後削减跌幅,原因是欧元/美元的卖盘止步于技术支撑位.

美元指数.DXY在稍早触及的1月以来高位79.966附近徘徊.美元/日圆JPY=升0.1%,至76.63日圆.

在全球股市深度下挫之际,投资者继续出脱风险资产.倘若欧洲股市进一步下跌,欧元料将承压走低.

他们还观望欧元区政策当局的评论以寻找希腊前景的蛛丝马迹.欧洲央行(ECB)总裁特里谢定于1300GMT发表讲话.(完)

--编译 肖群英;审校 高琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]