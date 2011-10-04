《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦10月4日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:已跌破今年走势的78.6%回调位,即1.3305美元.欧元仍承压,料将跌至今年低点1.2860.到1.3237之间有一个小型时差缺口,在欧元进一步下跌前,这个缺口可能将被填补.初步阻力位在1.3563,然後是上周高点1.3690.只有跌破1.3300,才会预示进一步跌至去年低点1.2860.较长期目标位在1.20.

美元/日圆:初步测试55日移动均线切入位77.14日圆的走势已告停顿.高于此处,有7月中旬低位78.45、五个月下跌趋势线切入位77.71、以及5月低点79.57,预计美元/日圆在此区域将走势挣扎.关键阻力位仍在2007-2011年下降趋势线,目前位于80.61/81.10,而55周移动均线切入位亦在此处.主要支撑位仍为75.94.如果跌破此处,目标位将为75.00,并打开跌向2008-2011年支撑线切入位73.64的可能性.

英镑/美元:整个交易日仍承压,目前处于守势.我们认为正在恢复空头走势.只要持续在1.5783/1.5973美元受限,前景仍偏空.这是7月低点所在,也是8月以来跌势的38.2%及50%回档位,及六周下降趋势线位置.昨天失守1.5500,市场应重新关注跌势.稍微长期来说,目标位是2009-2011年上升趋势线切入位1.4987.初步支撑位为一年低点1.5297.(完)

--编译 于春红;审校 蔡美珍

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