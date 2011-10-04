〔新闻稿〕标准普尔称,欧洲经济二次探底风险加大

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(以下内容摘自评级机构标准普尔的新闻稿)
路透10月4日电---标准普尔今日发布题为"欧洲二次探底风险加大"的报告,称欧洲市场企业景气恶化且美国经济增长恐将放缓,对欧洲增长前景构成打压.
受近期市况发展影响,标普五周来二度下修对欧元区未来五个季度的经济增长预测,现预计2012年欧元区经济成长1.1%,前次预测为成长1.5%.标普预计英国经济2012年成长1.7%,略低于8月预估的成长1.8%.
"我们仍认为欧元区或英国不会真正发生二次探底,但我们承认西欧地区再陷衰退的可能性在继续上升."标普欧洲首席分析师Jean-Michel Six表示,"目前我们认为,西欧明年再陷衰退的机率约为40%,不过我们的基本预测仍认为,未来五个季度经济成长会呈现迟缓且分布不均的状况."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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