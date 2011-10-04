〔新闻稿〕标准普尔称,欧洲经济二次探底风险加大

(以下内容摘自评级机构标准普尔的新闻稿)

路透10月4日电---标准普尔今日发布题为"欧洲二次探底风险加大"的报告,称欧洲市场企业景气恶化且美国经济增长恐将放缓,对欧洲增长前景构成打压.

受近期市况发展影响,标普五周来二度下修对欧元区未来五个季度的经济增长预测,现预计2012年欧元区经济成长1.1%,前次预测为成长1.5%.标普预计英国经济2012年成长1.7%,略低于8月预估的成长1.8%.

"我们仍认为欧元区或英国不会真正发生二次探底,但我们承认西欧地区再陷衰退的可能性在继续上升."标普欧洲首席分析师Jean-Michel Six表示,"目前我们认为,西欧明年再陷衰退的机率约为40%,不过我们的基本预测仍认为,未来五个季度经济成长会呈现迟缓且分布不均的状况."