〔韩国股市〕收盘重挫3.59%逊于其他亚股,假期过後遭投资者抛售(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(增加更多细节)
* 外资在连续四个交易日买入後恢复抛售
* 综合股价指数一度挫跌6.3%
* 养老基金托市,买入规模为8月以来最大
路透首尔10月4日电---韩国股市周二大跌,表现逊于其他亚洲市场.韩国市场结束假期後恢复交易,投资者匆忙抛售.
韩股抛压引发养老基金进场介入.他们买入2,408亿韩元股票,为8月9日以来最大的单日买入规模,此举有助于削减韩股跌幅.但外国投资者终止为期四个交易日的购买潮,卖超4,560亿韩元(3.871亿美元)韩股.
综合股价指数.KS11收跌3.59%,至1,706.19点.稍早一度暴跌6.3%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。