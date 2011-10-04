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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 15:43 BJT

〔韩国股市〕收盘重挫3.59%逊于其他亚股,假期过後遭投资者抛售(更新版)

(增加更多细节)

* 外资在连续四个交易日买入後恢复抛售

* 综合股价指数一度挫跌6.3%

* 养老基金托市,买入规模为8月以来最大

路透首尔10月4日电---韩国股市周二大跌,表现逊于其他亚洲市场.韩国市场结束假期後恢复交易,投资者匆忙抛售.

韩股抛压引发养老基金进场介入.他们买入2,408亿韩元股票,为8月9日以来最大的单日买入规模,此举有助于削减韩股跌幅.但外国投资者终止为期四个交易日的购买潮,卖超4,560亿韩元(3.871亿美元)韩股.

综合股价指数.KS11收跌3.59%,至1,706.19点.稍早一度暴跌6.3%.

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