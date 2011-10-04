〔日本债市〕公债价格上涨,希腊主权债疑虑支撑避险需求

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月4日电---日本长期公债周二跳升,10年期公债收益率降至关键水准1%下方,因股市在昨日大跌後继续下探.在有关希腊能否避免债务违约疑虑不断升高之际,投资者纷纷逃离风险资产.
市场担忧银行业对欧元区主权债的曝险部位,加上风险资产价值全线重挫,使得信用违约互换价差大幅走阔,这提升了公债的投资魅力.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。