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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 15:34 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,希腊主权债疑虑支撑避险需求

路透东京10月4日电---日本长期公债周二跳升,10年期公债收益率降至关键水准1%下方,因股市在昨日大跌後继续下探.在有关希腊能否避免债务违约疑虑不断升高之际,投资者纷纷逃离风险资产.

市场担忧银行业对欧元区主权债的曝险部位,加上风险资产价值全线重挫,使得信用违约互换价差大幅走阔,这提升了公债的投资魅力.

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