〔投行观点〕高盛下调2012年布兰特原油和铜价预估

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月4日电---高盛周二将2012年布兰特原油价格预估从每桶130美元下调至120,指称其预计欧洲金融业压力将继续在明年不利于经济和原油需求增长.
该投行称,预计美国西德克萨斯中质原油较布兰特原油价差,将在未来三个月、六个月、12个月内先後缩窄至每桶16美元、13美元、6.50美元.
高盛还将2012年铜价预估从每吨10,790美元调降至9,200美元,因该行分析师将2012年全球GDP增长率预估从4.3%降至3.5%.
不过,高盛维持12个月金价目标在每盎司1,860美元不变.(完)
--编译 白云;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。