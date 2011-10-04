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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 15:46 BJT

〔投行观点〕高盛下调2012年布兰特原油和铜价预估

路透10月4日电---高盛周二将2012年布兰特原油价格预估从每桶130美元下调至120,指称其预计欧洲金融业压力将继续在明年不利于经济和原油需求增长.

该投行称,预计美国西德克萨斯中质原油较布兰特原油价差,将在未来三个月、六个月、12个月内先後缩窄至每桶16美元、13美元、6.50美元.

高盛还将2012年铜价预估从每吨10,790美元调降至9,200美元,因该行分析师将2012年全球GDP增长率预估从4.3%降至3.5%.

不过,高盛维持12个月金价目标在每盎司1,860美元不变.(完)

--编译 白云;审校 孙茉莉

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