〔欧洲股市〕扩大跌幅,希腊银行股受违约忧虑拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月4日电---欧洲股市周二扩大跌幅:
* 欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌幅扩大至2%,报894.34点
* 英国富时100指数.FTSE下跌2%,德国DAX指数.GDAXI和法国CAC-40指数.FCHI分别下跌2.5%
* 西班牙股市IBEX指数.IBEX跌2.4%;葡萄牙PSI指数.PSI20跌2%;意大利FTSE MIB指数.FTMIB跌2%
* 希腊银行股.FTATBNK下跌6.8%,受违约忧虑拖累(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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