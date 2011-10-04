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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 15:57 BJT

〔欧洲股市〕扩大跌幅,希腊银行股受违约忧虑拖累

路透伦敦10月4日电---欧洲股市周二扩大跌幅:

* 欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌幅扩大至2%,报894.34点

* 英国富时100指数.FTSE下跌2%,德国DAX指数.GDAXI和法国CAC-40指数.FCHI分别下跌2.5%

* 西班牙股市IBEX指数.IBEX跌2.4%;葡萄牙PSI指数.PSI20跌2%;意大利FTSE MIB指数.FTMIB跌2%

* 希腊银行股.FTATBNK下跌6.8%,受违约忧虑拖累(完)

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