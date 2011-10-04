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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 16:15 BJT

〔美元汇率〕美元指数升至79.720,为近九个月以来最高

路透伦敦10月4日电---美元指数.DXY周二升至79.720,为近九个月以来最高;法国-比利时金融集团Dexia(DEXI.BR)遭投资人大举出脱以及欧股下挫,引发投资人追捧避险的美元.

据EBS电子盘数据,美元兑瑞郎CHF=触及六个月高位0.9219瑞郎.

欧元兑美元EUR=扩大跌幅,跌至1.3159美元的1月中以来最低位.

澳元兑美元AUD=D4跌至一年低位0.9434美元.(完)

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