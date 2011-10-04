〔美元汇率〕美元指数升至79.720,为近九个月以来最高

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月4日电---美元指数.DXY周二升至79.720,为近九个月以来最高;法国-比利时金融集团Dexia(DEXI.BR)遭投资人大举出脱以及欧股下挫,引发投资人追捧避险的美元.
据EBS电子盘数据,美元兑瑞郎CHF=触及六个月高位0.9219瑞郎.
欧元兑美元EUR=扩大跌幅,跌至1.3159美元的1月中以来最低位.
澳元兑美元AUD=D4跌至一年低位0.9434美元.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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