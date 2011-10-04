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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 16:10 BJT

〔全球股市〕跌至15个月低点,新兴市场股市亦触及两年低位

路透伦敦10月4日电---新兴市场股市周二大挫,全球股市亦下跌:

* 摩根士丹利资本国际(MSCI)新兴市场股指.MSCIEF下跌逾2%,创两年新低

* 新加坡海峡时报指数.FTSTI下跌逾3%

* MSCI全球股指.MIWD00000PUS触及15个月新低,日内下跌1.4%

* 俄罗斯股市RTS指数.IRTS跌至年内新低1,257.77点 (完)

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