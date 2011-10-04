〔全球股市〕跌至15个月低点,新兴市场股市亦触及两年低位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月4日电---新兴市场股市周二大挫,全球股市亦下跌:
* 摩根士丹利资本国际(MSCI)新兴市场股指.MSCIEF下跌逾2%,创两年新低
* 新加坡海峡时报指数.FTSTI下跌逾3%
* MSCI全球股指.MIWD00000PUS触及15个月新低,日内下跌1.4%
* 俄罗斯股市RTS指数.IRTS跌至年内新低1,257.77点 (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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