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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 16:12 BJT

《外汇动态》澳元空头也许兴奋过头

0750GMT--澳元/美元AUD=D4炒家不再进行削减风险的操作,他们开始在做空澳元,押注全球经济将出现衰退.

鉴于澳洲8月出口增长8%,贸易顺差扩大至31亿澳元,当月建筑许可亦大幅增长11.4%,澳元空头肯定是在进行不看好国内基本面的押注.

尽管数据甚佳,利率期货市场却押注澳洲央行在明年3月前将降息125个基点.也许可以考虑对当前极端市况进行反向交易.可在0.9400处买入澳元.该水准在2010年曾为一道重要阻力位.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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