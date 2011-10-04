《外汇动态》澳元空头也许兴奋过头

鉴于澳洲8月出口增长8%,贸易顺差扩大至31亿澳元,当月建筑许可亦大幅增长11.4%,澳元空头肯定是在进行不看好国内基本面的押注.

尽管数据甚佳,利率期货市场却押注澳洲央行在明年3月前将降息125个基点.也许可以考虑对当前极端市况进行反向交易.可在0.9400处买入澳元.该水准在2010年曾为一道重要阻力位.(完)