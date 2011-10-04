〔欧元债市〕德国和比利时等国CDS纷纷走高,Dexia风险敞口令市场忧虑

路透伦敦10月4日电---比利时公债的违约保险成本周二大涨,因法国-比利时银行Dexia(DEXI.BR)的希腊债券敞口令人担忧.

据Markit数据,比利时五年期信用违约互换(CDS)最新报286个基点,日内上涨14个基点,接近9月22日所及纪录高位298个基点.

法国、德国、意大利与西班牙等国CDS亦走阔,德国五年期CDS触及纪录高位121个基点.(完)

--编译 隋芬;审校 丁琦

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