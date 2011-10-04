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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 16:20 BJT

〔欧洲汇市〕英镑持稳,欧元区和量化宽松风险惹人担忧

* 英镑兑美元及兑欧元持稳,希腊担忧成为关注焦点

* 周四央行会议可能宣布量化宽松的风险令英镑处于守势

* 英国9月建筑业PMI数据定于0830GMT公布

路透伦敦10月4日电---英镑兑美元周二持稳,上日高风险货币造抛售,尽管市场人气岌岌可危,因有迹象显示希腊债务危机恐将导致银行业面临更大损失.

英镑兑美元GBP=D4持稳于1.5429美元,追随欧元/美元走势.上日英镑/美元挫跌近1%,仍距离13个月低位1.5325不远.

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