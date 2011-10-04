〔欧洲汇市〕英镑持稳,欧元区和量化宽松风险惹人担忧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 英镑兑美元及兑欧元持稳,希腊担忧成为关注焦点
* 周四央行会议可能宣布量化宽松的风险令英镑处于守势
* 英国9月建筑业PMI数据定于0830GMT公布
路透伦敦10月4日电---英镑兑美元周二持稳,上日高风险货币造抛售,尽管市场人气岌岌可危,因有迹象显示希腊债务危机恐将导致银行业面临更大损失.
英镑兑美元GBP=D4持稳于1.5429美元,追随欧元/美元走势.上日英镑/美元挫跌近1%,仍距离13个月低位1.5325不远.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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