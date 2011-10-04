版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 16:56 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元和欧元降至日低,甫公布的建筑业PMI数据下滑

路透伦敦10月4日电---英镑兑美元和欧元周二跌至日低,此前英国9月建筑业采购经理人指数(PMI)降至10个月低点,巩固了外界对英国央行恐怕近期要进一步实行量化宽松政策以推动经济的预期.

英镑兑美元GBP=D4从数据公布前的约1.5406下滑至盘中低点1.5378美元.欧元兑英镑EURGBP=D4曾涨至盘中高点0.8563,日内涨0.2%报0.8553英镑.(完)

--编译 孙茉莉;审校 于春红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐