〔欧洲汇市〕英镑兑美元和欧元降至日低,甫公布的建筑业PMI数据下滑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月4日电---英镑兑美元和欧元周二跌至日低,此前英国9月建筑业采购经理人指数(PMI)降至10个月低点,巩固了外界对英国央行恐怕近期要进一步实行量化宽松政策以推动经济的预期.
英镑兑美元GBP=D4从数据公布前的约1.5406下滑至盘中低点1.5378美元.欧元兑英镑EURGBP=D4曾涨至盘中高点0.8563,日内涨0.2%报0.8553英镑.(完)
--编译 孙茉莉;审校 于春红
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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