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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 17:18 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶略微收高,受泰国宣布减少橡胶产量提振

路透曼谷10月4日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二略微收高,因泰国宣布削减橡胶供应量的计划提振市场,促使市场人士回购期胶合约,推动期胶价格上涨至重要支撑位300日圆上方.

TOCOM指标3月期胶合约<0#JRU:>微涨0.4日圆,结算价报每公斤303.0日圆(3.95美元).

"当期胶触及日内低点295.2日圆时,市场人士据称在回购合约.他们可能认为期胶价格已经触底,有望出现反弹,"一位交易员称.

另一位交易员称,TOCOM期胶受到泰国最新措施的额外支撑.作为全球最大的橡胶生产国和出口国,泰国拟将每年减少产量12万吨以提振价格.[ID:nCN2002155]

泰国此前预料,今年生产橡胶320万吨.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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