〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶略微收高,受泰国宣布减少橡胶产量提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷10月4日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二略微收高,因泰国宣布削减橡胶供应量的计划提振市场,促使市场人士回购期胶合约,推动期胶价格上涨至重要支撑位300日圆上方.
TOCOM指标3月期胶合约<0#JRU:>微涨0.4日圆,结算价报每公斤303.0日圆(3.95美元).
"当期胶触及日内低点295.2日圆时,市场人士据称在回购合约.他们可能认为期胶价格已经触底,有望出现反弹,"一位交易员称.
另一位交易员称,TOCOM期胶受到泰国最新措施的额外支撑.作为全球最大的橡胶生产国和出口国,泰国拟将每年减少产量12万吨以提振价格.[ID:nCN2002155]
泰国此前预料,今年生产橡胶320万吨.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。